Naghahatid ng mga relyebong tauhan at supply ang Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island at iba pang islang okupado ng mga tropa ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Mahigit 100 barko ng Tsina ang namataang nakaangkla at nagkumpulan sa iba't ibang lugar sa dagat ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 4 Disyembre 2023