Ginang sinaksak ang sariling kapatid sa North Caloocan

Arestado ang isang 49 anyos na ginang matapos saksakin ang sariling kapatid sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 176, North Caloocan, alas siyete y medya ng gabi noong Linggo.

Ayon kay Police Captain Joniber Blasco ang station commander ng Caloocan Sub-Station 13, may edad 36 ang lalaking biktima na isang tindero sa lugar.

Nakatanggap sila ng tawag mula sa barangay hinggil sa nangyaring insidente at agad rumesponde sa lugar, alas nueve gabi.

Agad nilang hinuli ang babaeng suspek na Ate mismo ng biktima.

"Nireport po ito 9:10 kagabi at ayon sa pag-iimbestiga namin and accordingly nagkaalitan sila. Nakainom 'yung suspek. Inistab ang kapatid niya. Sila pa lang po ang magkasama sa bahay at madalas silang nagkakaalitan at nagkakatalo-talo," ayon kay Blasco.

Kwento naman ng suspek, isa siyang kasambahay sa Maynila at umuwi sa kanilang bahay sa North Caloocan noong weekend para makapagpahinga.

Ilang beses umano siya sinaktan ng kapatid na lalaki at iniinsulto kaya kumuha na siya ng kutsilyo at sinaksak sa leeg ang kaniyang kapatid.

"Sinaktan niya ako, sinampal niya ako. Eh lasing na po siya. Bastos na po siya, bastos na siya hindi na maganda 'yung salita niya hindi maganda 'yung pambabastos niya sa akin. Bale sa paghanapbuhay tinutulungan ko siya sa paghahanapbuhay tapos sinasabihan ako ng hindi maganda, nakakahiya sa mga kapitbahay na hindi kanais nais. Nagdilim na paningin ko," sabi ng suspek.

Hindi rin aniya ito ang unang beses na pinahiya at sinaktan siya ng biktima kaya nagawa na niya itong saksakin.

"Lagi na lang siya ganyan kapag lasing. Laging kapag lasing binabastos niya pagkababae ko talaga."

Narecover ng pulis sa pinagyarihan ng krimen ang kutsilyo na ginamit sa krimen, habang kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima.

Hinihintay pa ngayon na dumating ang iba pang kapatid ng suspek at biktima para malaman kung itutuloy ba ang pagsasampa ng kasong frustrated homicide laban sa suspek.