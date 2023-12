Apat na suspek sa rent-tangay modus, arestado

Watch more on iWantTFC

Arestado ang apat na lalaki na sangkot umano sa rent-tangay modus sa isinagawang follow-up operation sa Novaliches, Quezon City noong Biyernes.

PANOORIN: Arestado ang apat na suspek sa rent-tangay modus sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis sa Novaliches, Quezon City. @ABSCBNNews pic.twitter.com/VTLr0AKNGZ — Karen De Guzman (@_KarenDeGuzman) December 3, 2023

Ayon sa pulisya, nagreklamo ang may-ari ng isang sasakyan nang hindi agad naisauli ang nirentahan na kotse sa napagkasunduang araw.

“Namuo na sa kanya ‘yung suspicious kasi ‘yung GPS nawawala-wala ‘yung signal. Tapos hindi nagtutugma ‘yung mga binabanggit nitong nag renta doon sa totoong position ng sasakyan,” sabi ni PCpt. Melchor Tomulto ng Novaliches Police Station 4.

“Napag-alaman pa nila, kasi meron silang group ng mga nagpaparenta ng sasakyan, na itong nagrerenta ay meron nang previous complaint na ito nga ay hindi nagbabalik ng mga nirentahan niya,” dagdag ni PCpt. Tomulto.

Sa tulong ng biktima, nahuli ang mga suspek at base sa imbestigasyon, may kanya-kanya umano silang papel sa modus.

Ang isa ay tumatayong renter at lider, ang isa naman ay tagahanap ng buyer. Nagbibigay ng mga pekeng dokumento ang pangatlong miyembro, habang ang pang-apat ay nagsisilbing driver ng grupo.

“Ang dami pong mga pumunta dito. Nanakawan daw ng motor, nanakawan ng sasakyan. Iba-ibang lugar e, may taga-Valenzuela, may taga-Caloocan, may taga-Maynila,” ayon kay PCpt. Tomulto.

Isa sa mga nagreklamo si alyas “Nene” makaraang hindi na naibalik ang nirentahan sa kanya na motorsiklo.

“Nag-extend siya ng dalawang araw. ‘Yun pala hinahanapan na niya ng buyer ‘yung motor ko. Mga ilang araw hindi siya nagparamdam,” sabi ni Nene.

Itinanggi naman ng mga suspek ang akusasyon laban sa kanila.

“Talagang nirentahan lang namin ‘yun para sa pupuntahan po namin. Pero hindi po totoo na ilang araw na po nasa amin,” ayon sa suspek na sinasabing lider ng grupo.

Nahaharap ang mga suspek sa mga reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Law, Anti-Fencing Law, at Theft.

Paalala naman ng pulisya sa publiko lalo na sa papalapit na holiday season kung saan marami ang magsisiuwian, mag-ingat sa pakikipagtransaksyon para makaiwas na mabiktima ng modus.