2 magkasunod na lindol sa Surigao del Sur 'di magkaugnay: Phivolcs

Tumama sa Surigao del Sur ang dalawang malalakas na lindol kamakailan. Bagama't may pagkakapareho sa ilang aspeto, ipinaliwanag ng Phivolcs na hindi magkaugnay ang mga pagyanig. Patuloy naman ang paghahanda ng mga komunidad sa inaasahang "The Big One" sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Lunes, 4 Disyembre 2023