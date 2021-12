Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maraming Pilipino ang nahuhumaling sa tinatawag na 'treasure hunting.' Ito raw ay isang ekspedisyon sa paghahanap ng pinagtaguan ng 'Yamashita's gold' sa mga malalayo at makasaysayang lugar sa Pilipinas.

Nang maganap ang World War II noong dekada '40s, pinaniniwalaang bilyon bilyong halaga ng ginto ang itinago umano ng mga Hapon sa bansa.

Kaya naman pagdating sa treasure hunting, mahalaga raw na may 'financier' o ang taong magpopondo sa kabuuan ng paghahanap ng ginto. Kung wala ka nito, mahihirapan ka sa iyong ekspedisyon at aabutin ito ng mahabang panahon.

"Risky iyan kung pag-uusapan natin ay hirap. Ma-e-encounter natin ay poison, live bomb. Mahirap. Exciting at dangerous game ang treasure hunting. Magkamali ka, putol ulo. Magtagumpay ka, you might be a millionaire or billionaire," kuwento ng solo treasure hunter na si Dong Garcia ng Antipolo.

Para naman kay Al Umali, noo'y presidente ng Treasure Hunters Association of the Philippines, isang malaking sugal ang gawaing ito.

"Alam mo sa amin sa treasure hunting mayroon kaming tinatawag na hindi iyong 'to see is to believe, you have to believe first before you see,'" ani Umali.

Paano nga ba nila isinasagawa ang paghahanap sa mga nakabaong ginto? Mayroon na bang nagtagumpay at yumaman dito?

Panoorin ang pagsama ni Gus Abelgas sa mga treasure hunters sa dokumentaryong ito ng 'The Correspondents' na unang ipinalabas sa ABS-CBN Channel 2 noong 2000.

