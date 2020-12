Pulisya wala pang person of interest sa pagpatay sa alkalde ng Los Baños

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Laguna Provincial Police Office sa pagpaslang kay Mayor Caesar Perez sa Municipal Hall ng Los Baños, Huwebes ng gabi.

Alas-8:45 ng gabi nang barilin si Perez sa isang open area sa likod ng munisipyo.

Napag-alaman na kagagaling lamang niya sa isang spa matapos magpamasahe at naglalakad na pabalik ng munisipyo nang siya ay barilin.

Tinamaan ng bala sa ulo ang alkalde.

Wala siyang kasamang private security pero agad na naitakbo ng ambulansiya sa ospital. Binawian siya ng buhay dakong alas-9:45 ng gabi.

Hanggang ngayon wala pang natutukoy na persons of interest o suspects ang pulisya kaugnay sa pagpatay sa alkalde.

Hindi pa rin alam kung malapitan o malayo binaril si Perez. Inaalam din kung anong baril ang ginamit sa pamamaslang.

Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang pamilya at kamag-anak ng alkalde hinggil sa insidente.

Noong isang taon, nadawit sa isyu ng ilegal na droga si Perez matapos makasama ang kaniyang pangalan sa narco list pero pinabulaanan niya ito at gumawa ng aksyon para linisin ang pangalan gaya ng pagsumite ng position paper sa Malacanang at Department of Interior and Local Government.

Si Perez ay nasa ikatlo at huling termino na bilang alkalde. Dati na rin siyang naging bise gobernador ng Laguna.

Nakatakda namang iburol malapit sa UP Los Baños ang labi ni Mayor Perez.

- TeleRadyo 4 Disyembre 2020