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TV Patrol

COVID-19 vaccine clinical trials ng WHO sa Pinas posible sa Enero

ABS-CBN News

Posted at Dec 04 2020 09:57 PM

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Posibleng umarangkada na sa Enero ang solidarity trial ng World Health Organization sa Pilipinas para sa bakuna sa COVID-19. Samantala, malapit na ring pumasa sa panel ng Pinas ang balak na clinical trials para sa COVID-19 vaccine ng AstraZeneca at Janssen. Nagpa-Patrol, Kristine Sabillo. TV Patrol, Biyernes, 04 Disyembre 2020

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