Christmas decor, mga pang-regalo dinarayo na sa Dapitan Arcade

MAYNILA - Marami na ang nagtutungo sa Dapitan Arcade sa Quezon City para mamili ng pang dekorasyon, ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko.

Alas-8 ng umaga pa lamang ay may mga mamimili nang nagiikot sa mga tindahan habang patuloy na sumusunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng facemask at face shield.

Kumpleto ang mabibiling Christmas decorations tulad ng Capiz na parol sa halagang P2,000 pataas.

May Christmas tree na mabibili sa P1,000 pataas, ang medium size ay nasa P2,500, habang P350 naman ang tabletop, at ang Christmas wreath at garlands ay nasa P500 pataas.

Bukod dito, marami ring mabibiling regalo tulad ng ceramic, rattan at kitchenware.

- TelerRadyo 3 Disyembre 2020