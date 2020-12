Cecile Guidote-Alvarez inalala ang mister na pumanaw dahil sa COVID-19

Watch also in iWantTFC

Nangungulila si dating National Commission for Culture and the Arts (NCAA) executive director Cecile Guidote-Alvarez dahil sa pagpanaw ng asawang si dating Sen. Heherson Alvarez dahil sa COVID-19. Kaya paalala niya sa lahat, mag-ingat pa rin dahil posibleng malagay sa alanganin ang buhay ng kapamilya. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Huwebes, 03 Disyembre 2020