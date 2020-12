25 BPO workers positibo sa COVID-19 matapos ang beach, pool parties sa Subic

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Umabot sa 25 kawani ng isang business outsourcing company sa Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA) ang nagpositibo sa COVID-19 matapos na magsagawa ng beach at pool parties.

“Naka spread po 'yan mula noong Nov. 7 'yun po ang unang case pero after nagkaroon ng beach party doon po nagkaroon ng surge ang tinatawag natin na clustering of cases. But this is attributed to the gathering, sinasabing beach at pool parties,” pahayag ni Ronnie Yambao, deputy administrator ng SBMA Public Health and Safety Department.

Ayon kay Yambao, ginawa umano ang mga di awtorisadong pagpupulong sa Zambales at Olongapo, labas na sa jurisdiction ng SBMA.

“Kung may health protocols na na-violate sa loob ng Freeport 'yun po ang titingnan namin dahil po ang jurisdiction ng Subic Bay Metropolitan Authority ay loob lang po ng kaniyang territorial jurisdiction,” paliwanag ni Yambao.

Base aniya sa report na ipinadala ng hindi na pinangalanan pang BPO company, hindi umano alam ng pamunuan nito ang pagsasagawa ng ipinagbabawal na pagtitipon ng kanilang empleyado.

“Nag conduct ng very stringent contact tracing ang kumpanya at SBMA at na find out mga closed contacts. Lahat naka-isolate na. 'Yung mga close contact at infected nasa mga isolation facilities ng mga local government units,” banggit ni Yambao.

Binigyan naman ng ayuda ng kumpanya ang lahat ng nagpositibong empleyado nito.

“Nagbigay pa sila ng assistance kung sila po ay di makakapasok ng 14 na araw dahil sa pag-isolate ito po ay ‘di kakaltas sa sweldo nila,” sabi ni Yambao.

Dagdag niya, “Doon po sa talagang very negligent sa action nila, ito po ay papatawan ng disciplinary action ng kanilang human resource management department.”