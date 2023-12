DOH naghahanda sa posibleng pagdami ng kaso ng pneumonia

Watch more on iWantTFC

Naghahanda na ang Department of Health sakaling dumami ang mga nagkakasakit ng pneumonia at iba pang respiratory illnesses sa bansa. Kasunod ito ng pagdami ng mga katulad na kaso sa China at iba pang bansa. Pinapayuhan ng Kagawaran ang publiko na magpabakuna kontra flu at COVID-19 at mag-face mask uli. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Sabado, 2 Disyembre 2023.