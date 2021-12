Watch more on iWantTFC

Naka-quarantine na at inoobserbahan sa Negros Occidental ang tatlong South African at isang overseas Filipino worker na dumating sa bansa mula sa South Africa.

"Tatlo are expatriate and one is a returning resident, Filipino overseas worker po," sabi ni Negros Occidental Provincial Administrator Reyfando Diaz.

Sinabi sa TeleRadyo ni Diaz na naka-lockdown na rin ang tinitirahan ng tatlong foreigners at mino-monitor ng mga lokal na opisyal.

Paliwanag ni Diaz na nasa green list pa ang South Africa nang dumating ang mga ito kaya naka diretso sa probinsiya at hindi na pinag-quarantine pagdating ng Maynila.

Pero nang umingay ang isyu ng Omicron variant at nag-abiso ang Department of Health agad na nag-monitor ang LGU.

Ayon kay Diaz, negatibo naman sa RT-PCR test ang tatlo pero sumailalim pa rin sa confirmatory test dito.

"'Yung tatlo nating expatriates have been tested yesterday and inaantay na lang ang kanilang test results today. 'Yung isa is still being quarantined," sabi niya.

Sakaling mag-negatibo ang mga ito sa confirmatory test ay sasailalim pa rin sila sa 14-day quarantine.

"All of them are vaccinated naman po and are in good condition, wala po silang symptoms," sabi ni Diaz.

Kinumpirma naman ni Mayor Manuel Escalanted III ng Manapla, Negros Occidental na ngayon isasailalim sa confirmatory swab test ang dalawang South African nationals na nagtatrabaho sa nasabing bayan.

Naka-isolate na ang dalawa at wala namang kahit anong ipinapakitang sintomas ng COVID-19.

Nagtatrabaho umano ang dalawa sa biomass station ng solar power plant at umuwi lang sa Johannesberg sa South Africa nang magluwag sa restriction ang bansa.

- TeleRadyo 2 Disyembre 2021