MANILA – Tila unti-unti nang bumababa ang hesitancy sa mga bakuna kontra COVID-19 sa mga probinsya, ayon sa pinuno ng League of Provinces of the Philippines.

“Konting-konti na lang po yung may hesitance, ano ho. At napapaliwanag na pong mabuti ngayon, malakas na nga po yung ating pagpaliwanag,” ayon kay Marinduque Governor Presbitero Velasco.

“Alam niyo po sinasabi natin, yung sa Alert Level 2, ay yung mga bakunado po ang pwedeng pumasok doon sa mga indoor na mga establishments, mga restaurant, mga grocery, mga supermarket at mga tindahan, at sabi po natin ay meron kayong prayoridad sa ayuda, at ang importante ho sa lahat ay proteksyon para sa kanilang sarili at yun din ho ay para proteksyon sa kanilang mga kasama sa bahay,” paliwanag niya.

Maging ang mga kabataan ay nagpapabakuna na rin, ani Velasco.

“Marami na po nagpapabakuna lalo po yung mga kabataan 12 years and above.”

Dagdag pa ng opisyal, maging ang pagiging mapili ng mga tao sa bakuna ay nababawasan na rin.

“Kahit po yung brand ho na preference, ay kumokonti na ho at talaga pong nakikita nila na mas mabuting magpabakuna.”

“Maganda na po ang nangyayari at talagang tuloy-tuloy po naman ang suporta ng mga (local government unit) nationwide,” aniya.

Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng pabuya ng mga lokal na pamahalaan para mahikayat ang mga kababayan nila na magpabakuna, ayon kay Velasco.

“Ang mga gawa pong maganda na istratehiya ay pinasusundo na po namin sa mga barangay officials yung mga hindi pa po nababakunahan, at nagbibigay po ng incentives, meron po, yun nga po may pamerienda, at minsan po may mga prizes pa po at para po talaga mabakunahan.”

Pero ayon kay Velasco, na isang dating Justice ng Korte Suprema, dapat pag-aralang mabuti ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapasa ng mga ordinansang ginagawang mandatory o sapilitan ang pagpapabakuna kontra COVID-19.

“Yun ating pong general welfare clause under the Local Government Code, yan ho ang nagbibigay ng power sa ating mga LGUs na mag-issue ng ordinansang ganyan, at patungkol po kasi yan sa police power.”

“At ayan pong mandatory vaccination na ordinansiya ay kailangan pong pag-aralang mabuti ng LGU, dahil po may mga constitutional rights na kailangang protektahan,” paliwanag niya.

“Meron po ibang mga religious organization na…may mga belief po sila, na bawal po sa kanila yung pagbababakuna. Kailangan pong respetuhin yon. ‘Yun atin pong mga obligation to inform itong ating babakunahan, importante po yun dahil ang mga tao po ay may right to life, may right to health.”

Dagdag pa niya, “Nakikita naman po natin yang mga advantages, pero may pag-iingat po sa paglalagay ng mga provision dahil po may mga rights ang tao na kailangn protektahan, lalo po yung obligation to be informed kung ano po itong mga risk, side effects, at ano ba itong advantages, ano ba yung alternatibo niya na pwede diyan sa bakunahan.”

--TeleRadyo, 1 December 2021