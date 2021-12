Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Binuksan ng bayan ng Taytay, Rizal ang kanilang vaccination sites para sa sa lahat ng gustong magpabakuna kahit pa hindi residente doon.

Magsisimula ang malawakang vaccination drive ngayong Miyerkoles ng umaga mula alas-8 hanggang alas-5 ng hapon.

Maaaring kumuha ng first at second dose ng Moderna sa Casimiro A. Ynares Memorial National High School, San Isidro Elementary School, Rosario Ocampo Elementary School, Sta. Ana Elementary School, at San Juan Gym.

Pfizer naman ang nakalaan para sa SM Taytay at Taytay Temporary Treatment and Monitoring Facility.

Para sa naghahanap ng second dose ng Sinovac maaari magtungo sa San Juan Gym mula alas-9 hangang alas-12 ng tanghali.

First come first served basis ito at kailangan lang magdala ng photocopy ng valid ID at magdownload ng QR code sa Taytay Trail.

Para sa mga bata na magpapabakuna, kailangan magdala rin nang kopya ng ID ng kasamang guardian sa center.

Paalala rin ng lokal na pamahalaan sa mga magpapabakuna, magsuot ng face mask, magdala ng sariling ballpen at kung may sintomas na nararamdaman tulad ng ubo, sipon, lagnat, o sakit ng ulo, huwag na munang tumuloy dahil hindi rin sila mababakunahan.

Ngayon ang pangatlo at huling araw ng tinanghal ng gobyerno na national COVID-19 vaccination days, kung saan nagbalak sila mag bakuna ng siyam na milyong Pilipino.

Ayon sa tala ng Municipal Health Office ng Taytay, sila ay nakapag bakuna na ng 13,281 na indibidwal nitong huling dalawang araw.