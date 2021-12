Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maganda ang naging tugon ng Tuguegarao sa Cagayan sa bayanihan bakunahan National COVID-19 vaccination drive ng pamahalaan.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, sinabi ni Mayor Jefferson Soriano na mahigit 3, 700 ang nakapag bakuna sa unang araw habang mahigit 2,000 naman sa ikalawang araw.

“Average namin a day dito is 1,000 plus lang po. Ang target ng national government sa amin is 1,800 a day. Ngunit ngayon napakarami ng nagresponde na magpabakuna dahil 85 percent ng mortality natin sa Tuguegarao are unvaccinated,” sabi niya.

Sabi ni Soriano na 70 hanggang 75 percent ng namamatay sa COVID-19 sa kanilang lugar ay mga senior citizen.

Dagdag pa ni Soriano, nagpahiram ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ng kanilang mga nurse na siyang tumulong sa pagbabakuna sa lungsod.

Umaasa rin ang alkalde na maaabot nila ang herd immunity bago magtapos ang taon.

“Hopefully, we’ll be able to reach that by the end of December. Eighty-two percent na po nabigyan namin ng 1st dose, 58 pa lang ang second dose,” sabi niya.

- TeleRadyo 1 Disyembre 2021