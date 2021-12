Ilang mamimili para sa Pasko, maagang pumunta sa Divisoria

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - May ilang buena manong mamimili ang nagsimula nang mamili ng mga panregalo para sa mga mahal sa buhay at mga inaanak sa Divisoria.

Hindi pa man bukas ang lahat ng pwesto sa Ylaya Street, maaga nang namili ang ilan na ayaw nang maabutan ng init at dagsa ng mga tao.

Karamihan ay mga damit pa rin ang hanap na panregalo. May mga t-shirt na pambabae at panlalaki na mabibili na sa halagang P100. May mga shorts naman ay nasa P50.

Kung pambata ang hanap, may mga terno na mabibili na 3 for P120.



Mabenta rin ang mga laruang pambata tulad ng set ng badminton at mga laruan pang-beach na nasa P20 lang.

Kapansin-pansin lang na may mga mamimili at mga nagtitindang hindi naka-face mask o nakababa ang kanilang face mask. Wala ring nakitang naninita sa mga hindi naka-face mask.

Kaya paalala na lang din sa publiko lalo ngayon na may bagong variant ng COVID-19 na huwag kalimutan ang health protocols lalong-lalo na ang pagsusuot ng face mask at physical distancing.

Mas maigi pa ring mag-ingat at pairalin ang disiplina sa lahat ng oras lalo na kung nasa pampublikong mga lugar.

- TeleRadyo 1 Disyembre 2021