Watch more on iWantTFC

Sa unang pagkakataon, idinaos online nitong Martes ang presentation ceremony ng prestihiyosong Ramon Magsaysay Awards sa ika-63 nitong edisyon dahil sa pandemya ng COVID-19.

"The foundation is instead harnessing digital technology to stage a 100-percent virtual event. This gives us a chance to be more creative, and more inclusive, as the ceremony is livestreamed all over Asia," ani Ramon Magsaysay Award Foundation Chairman Aurelio Montinola.

Magugunitang naantala ang award noong 2020 dahil sa krisis ng COVID-19.

Ayon kay Montinola, layon nilang magsilbing inspirasyon ang 5 mga nanalo ngayong taon, na posible pa ring gumawa ng makabuluhang ambag sa lipunan kahit may pandemya.

Unang ginawaran ng prestihiyosong parangal ang mangingisdang si Roberto Ballon para sa kaniyang proyekto sa Zamboanga Sibugay na ibalik ang sustainable marine ecosystem sa mga fishing community doon, na nakatulong sa mga lokal na mangingisda.

Pinarangalan din ang American humanitarian worker na si Steven Muncy, at Bangladeshi scientist na si Firdausi Qadri.

Tumanggap din ng award si Amjad Saqib, founder ng isa sa pinakamalaking microfinance institutions sa Pakistan.

Kinilala rin ang WatchDoc, isang production house sa Indonesia na nagbabalita ng mga "underreported" na isyu sa kanilang bansa gamit ang mga dokumentaryo at ibang alternatibong platform.

Sa makailang pagkakataon, nagbigay ulit si Vice President Leni Robredo ng congratulatory remarks sa awarding.

Sa kaniyang talumpati, binigyang diin ni Robredo na dapat gawing halimbawa ang mga pinarangalan para masolusyonan ang mga problema ng bansa.

"For too long, service has been treated as taglines at worst, and as acts of charity at best. When people are in dire need, it is supposed to be the structures of society that address these needs—and not some benevolent leader handing down projects and programs as a lord of the manor does to his servants," sabi ni Robredo, na tumatakbong pangulo ng bansa sa halalan sa susunod na taon.

Itinuturing na Nobel Prize ng Asya ang Ramon Magsaysay Awards, na itinatag hango sa mga values at ideals ng ika-7 pangulo ng Pilipinas na namatay sa isang plane crash noong 1957.

— Ulat ni Bruce Rodriguez, ABS-CBN News