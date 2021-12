Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Matatanggap na rin ng mga casual employees ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro ang kanilang naantalang sahod ng dalawang buwan.

Ayon kay Dr. Dante Nuestro, officer-in-charge ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, hindi lamang casual employee sa mga ospital ang naantala ang sahod.

“Lahat po ng casual employees pero two days ago lumabas na yung ordinance, kahapon ay holiday so hindi na process. So today po ay makakasweldo na po sila after two months naipasa yung sa supplemental (budget),” sabi ni Nuestro.

Sa panayam sa TeleRado Miyerkoles ng umaga, nasa 1,000 casual employees umano ang hindi nakatanggap ng kanilang sahod ng dalawang buwan.

“Dahil pandemic kaya nagkulang budget namin dahil nga yung iba nagka quarantine, maraming casual na nahire dahil sa vaccination, plus sa isolation at sa maraming nagkasakit, maraming nagquarantine so kailangan kaming magdagdag talaga,” sabi niya.

Samantala, may kabuuang 42,000 na ang nabakunahan kontra COVID-19 ng probinsiya sa una at ikalawang araw ng National Vaccination Days.

“Ang alam ko po sa buong Mimaropa itong dalawang araw ng vaccination day kami po pinakamarami, Yung total po naming nabakunahan nasa 25,000 sa unang araw, tapos kahapon, 17,000,” sabi niya.

Patuloy naman aniya silang magbabakuna hangga’t may available na supply ng bakuna.



“Ngayon nasa 20 na lang ang naka-confine na COVID kumpara dati na umaabot kami ng 100 at saka hindi na ganun kalala ang nararamdaman nila,” sabi niya.

- TeleRadyo 1 Disyembre 2021