Tricycle driver na nang-scam sa Australian vlogger arestado

Watch more on iWantTFC

Timbog ang isang tricycle driver, na unang nakilala na nang-scam sa isang Australian vlogger, matapos mahuli na nagmamanehong walang lisensya.

Base sa salaysay ng traffic enforcer sa pulisya, unang nasita ang lalaki dahil sa pagbabalewala nito sa traffic light sa Ermita, Maynila nitong Miyerkoles ng hapon.

“Naka-red light po, e tumawid po siya. Pinara po siya nung traffic enforcer then hinanapan po siya ng lisensya and rehistro po nung ginagamit niyang tricycle, wala pong mapakita,” ayon kay PCpl. Niechi Maci Pascual, imbestigador ng Special Mayor’s Reaction Team (SMART) ng Manila Police District.

Sa imbestigasyon, napag-alaman na siya rin ang tsuper sa viral video ng isang Australian national na nagrereklamong nai-scam umano ng tricycle driver.

Base sa video, naglalakad ang dayuhan papunta sa isang mall sa Ermita nang lapitan siya ng tricycle driver. Tinanong niya kung magkano ang pamasahe hanggang mall at sinabi nito na P50 lang.

“Nung nakasakay na po siya sa tricycle, may sumakay din pong babae. After that po is may sumakay na naman na lalaki na ang palagay niya rin po is magkakilala rin po sila nung tricycle driver,” kwento ni PCpl. Pascual.

“Mga ilang meters po, sabi niya is nasiraan daw po itong tricycle na sinasakyan and then nagbayad po siya (Australian) ng P100. Nagalit po itong tricycle driver kasi ang sabi niya is P550 daw po ang babayaran ng Australian citizen,” dagdag ni PCpl. Pascual.

Nakipagtalo ang tricycle driver at ang mga kasama nito sa Australian national nang hindi ito pumayag sa hinihinging dagdag-singil.

Pinost ng Australian national ang video sa social media na umani ng iba’t ibang reaksyon at simpatya sa dayuhan.

“Nagiging pangit po kasi ‘yung image. Hindi lang po sa Kamaynilaan pati sa buong Pilipinas po,” ayon kay PCpl. Pascual.

Inamin naman ng suspek ang nangyari at sinabing nagawa lang niya ito dala ng pangangailangan.

“Kasi kasalukuyan pong nasa ospital ‘yung anak ko po. Humihingi po ako ng dispensa po sa nagawa ko po sa kanya. Sana po mapatawad niya po ako,” sabi ng suspek.

Wala pang pormal na reklamong inihahain ang dayuhan laban sa tricycle driver.

Mahaharap ito sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code.