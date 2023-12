Kongreso iniimbestigahan kung nilabag ng SMNI ang prangkisa

Watch more on iWantTFC

Iniimbestigahan na ng House Committee on Legislative Franchises ang Sonshine Media Network (SMNI) kung nalabag ba ang prangkisa nito nang maglabas ng usapin, tungkol sa umano'y P1.8 billion budget ng Office of the Speaker. Mariing itinanggi ng Kamara na may ganung kalaking budget ang kanilang liderato. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 30 Nobyembre 2023.