Pinangunahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang programa kaugnay sa ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio sa Bonufacio National Monument sa Caloocan.

Si Bersamin ang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanguna sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Bonifacio.

Dumalo rin sa programa ang mga miyembro ng diplomatic corps kabilang si Archbishop Charles Brown, ang Papal Nuncio to the Philippines at Dean of the Diplomatic Corps.

Sa programa, binasa ni Bersamin ang mensahe ng Pangulo ngayong Bonifacio Day.

Ani Marcos, si Andres Bonifacio ay isang ordinaryong Pilipino na nangarap at nagpamalas ng kakaibang katatagan at pamumuno sa oras ng matinding pangangailangan.

Ito anya ang dahilan kaya nagbibigay-pugay ang bansa kay Bonifacio at sa iba pang mamamayan na nagbuwis ng buhay para sa bayan.

"Inaanyayahan ko rin ang bawat isa na tularan ang kaniyang kabayanihan at pagmamahal sa bayan, at ipakita ang mga ito sa ating pang-araw-araw na gawain," ani Marcos sa kaniyang mensahe.

"Sa diwa ni Gat Andres Bonifacio, tayo ay tinatawag hindi lamang ialay ang buhay sa inang bayan kundi pati ang pagbuhos ng kahusayan, galing, tapang, at oras upang ang bawat hakbang maging ilaw na pag-asa at inspirasyon para sa ating mga kababayan," dagdag niya.

Kasabay nito, kinilala rin ni Marcos ang sakripisyo para sa bayan ng mga manggagawa, pulis, militar, medical practitioners, mga guro at OFW.

Nakikita anya niya ang kabayanihan ni Bonifacio sa mga dedikasyon nila sa trabaho at pagmamahal sa bayan.

Sabi naman ni Caloocan Mayor Dale Malapitan, hindi dapat matapos sa pag-alala ang tungkulin sa bayan at kapwa. Kailangan anyang isabuhay ang turo ni Bonifacio at maging mabuting ehemplo.

Si Andres Bonifacio ay isinilang noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo Maynila.

Binuo at pinamunuan niya ang Katipunan, na nilayong tuldukan ang nasa 300 taon na pagsakop ng Espanya sa Pilipinas.

Bilang pagkilala sa papel niya sa kalayaan ng Pilipinas, isang eskulturang gawa ng Pambansang Alagad ng Sining na si Guillermo Tolentino ang itinayo sa Rizal Avenue at EDSA.

Dahil naman sa programa para sa Bonifacio Day, isinara ang ilang kalsada sa paligid ng Monumento Circle na nagresulta sa mabigat na daloy ng trapiko.

Dakong alas-9:15 ng umaga nang simulang makadaan ulit sa Monumento Circle ang mga sasakyan.