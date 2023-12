4.5 tonelada ng mishandled carabeef nasabat sa Balintawak

Watch more on iWantTFC

Aabot sa 4,500 kilo o 4.5 tonelada na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 milyong piso ng mga umano'y mishandled meat ang nakumpiska ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service at Department of Agriculture sa kanilang operasyon sa Balintawak Market, alas singko ng hapon nitong Miyerkoles.

Ayon kay Dr. Jude Posadas, enforcement head ng NMIS, dalawang linggo muna silang nagsagawa ng surveillance operation sa kanilang target.

Nakatanggap kasi sila ng mga impormasyon mula sa ilang netizen hinggil sa umano'y pagbebenta ng nasabing karne mula sa isang hindi rehistradong slaughterhouse.

"Kung titingnan mo ito mabaho na so we suspect na nung kinatay ito nag undergo ng flooding. Ibig sabihin, pinapainom ng tubig para bumigat para lumaki 'yung kita nila which is nalalagay sa alanganin yung meat safety," sabi ni Posadas.

Itinuturing itong hot meat at dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon, maaari umano ito makasama sa kalusugan ng mga mamimili.

"Ang possible na pwede mangyari sir ay food poisoning. So pwede mag cause ng pagkamatay dahil sa dehydration or ibang kumplikado particularly 'yung immunocompromised na tao kakain nito so ito po banta sa kalusugan ng mamamayang Pilipino na nakakain ng hindi safety pagkain," paliwanag ni Posadas.

Pero paglilinaw ng NMIS, hindi naman bawal ang pagbebenta ng local carabeef sa mga palengke basta’t galing sa otorisadong slaughterhouse.

"Dapat may dokumento na galing sa NMIS or local na awtorisado magdala ng karne. Nakasakay sa awtorisado sasakyan ng NMIS or LGU, malinis at saka may tatak ng pagsusuri,"dagdag ni Posadas.

Inisyuhan ng notice of violation ang dalawang tindero ng mga nakumpiskang karne dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Nakatakda rin silang ipatawag sa tanggapan ng NMIS.

Ang mga nasabat namang mga karne, dadalhin sa rendering facility sa Bulacan para sa proper disposal.