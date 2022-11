Watch more on iWantTFC

Naglabas na ng higit P5 bilyon ang Department of Budget and Management para sa ikatlong bugso ng targeted cash transfer o ayuda sa mahihirap na pamilya. Pero iginiit ng ilang benepisyaryo na hindi pa nga nila natatanggap ang para sa second tranche. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Miyerkoles, 30 Nobyembre 2022