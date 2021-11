Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Bukod pa sa pabuya, bumuo na rin ng special investigation task force ang Philippine National Police (PNP) para sa mas mabllis na pag-resolba sa pagpatay sa 1 dating kapitan at 2 kasama nito sa bayan ng San Simon sa Pampanga.

May mga tinitingnan na umanong persons of interest at mga sasakyang sinisilip ang PNP kaugnay sa pananambang at pagpatay sa dating chairman ng barangay sa Concepcion sa bayan ng San Simon na si Rogelio Jon Salvador.

Patay rin sa pananambang ang nagmamaneho ng SUV na si Joel Salvador at kasama nilang si Arnel Caparas.

Sabado ng umaga nang tambangan ng mga suspek ang sasakyan ng dating kapitan sa San Simon-Baliwag Road sa Barangay San Miguel sa naturang bayan.

Ayon sa pulisya, masyado pang maaga para sabihing election related ang nangyaring pamamaril.

Kinondena naman ito ng kapitolyo dahil ang dating kapitan ay isa ring aspiring councilor ng San Simon.

Nag-alok na rin ng kalahating milyong pabuya ang bayan ng San Simon sa sinumang makapagtuturo sa mga salarin.

Nire-review na rn ng PNP ang mga CCTV malapit sa pinangyarihan ng kaso para makatulong sa pagresolba sa pamamaril. — TeleRadyo 30 Nobyembre 2021