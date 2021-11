Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Inaasahang aabot ng 1,000 hanggang 2,000 katao ang mababakunahan ngayong Martes sa Mall of Asia sa Pasay CIty.

Naka-schedule ngayong araw ang mga pediatric na vaccinees. Nakapila rin ang mga magpapakuha ng booster shots na senior citizens at immunocompromised.

Bago binuksan ang vaccination site, pinapila sa dalawang magkahiwalay na bahagi ng gusali ang mga tao. Isa ay pila para sa first dose ng pediatric vaccinees at isa para sa second dose at sa booster shot. Walk-in naman ang para sa first dose na residente ng Pasay na kabataan at may kasamang guardian. Naka schedule naman ang para sa second dose at booster shot.

Mula nang magsimula ang 3-day National Vaccination Days, tumaas ng 30 hanggang 50 porsiyento ang bilang ng taong kumuha ng kanilang first dose sa iba-ibang vaccination site sa lungsod.

Nitong Lunes, umabot ng higit 3,000 ang mga nagpabakuna kaya inaasahan nila dadami pa ito sa mga susunod na araw.

Paalala lamang ng lokal na pamahalaan sa mga magpapabakuna sa lugar na dalhin ang kanilang ID, pati na rin medical certificate lalo na sa may comorbidity at tiyakin na sumusunod sa health protocols.

- TeleRadyo 30 Nobyembre 2021