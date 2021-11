Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Higit 1,000 residente ng bayan ng San Fernando sa Sibuyan Island sa Romblon ang nabakunahan na sa unang araw ng pag-arangkada ng tatlong araw na National Vaccination drive.

“Sa first day halos naka mahigit 1,100 plus,” pahayag ni Mayor Salem Tansingco.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Tansingco na may available pa naman sa ngayon na bakuna ang kanilang bayan pero hindi pa ito sapat para maabot ang herd immunity.



“Para maabot 'yung herd immunity may kulang-kulang pa ng 4,000 vaccines ang kailangan. Sa ngayon OK pa naman ang supply namin,” sabi niya.

May dumating rin aniya nitong Lunes na bakunang Pfizer.



Ayon kay Tansingco sa mga vaccinator sila nagkulang kaya kinailangang mag augment ang Department of Health.

“May darating ngayon na 25 staff, mga vaccinators,” sabi niya.

Karamihan ng mga nagpabakuna sa unang araw ng National Vaccination drive ay pumila pa ng madaling araw.

“Inabot kami ng pasado na alas-8 ng gabi bago natapos ang bakuna. Kasi hindi natapos. Madaling araw ang iba sa pumila,” sabi niya.

Dagdag ng alkalde na wala ngayong kaso ng COVID-19 sa bayan.

- TeleRadyo 30 Nobyembre 2021