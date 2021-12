Alam N'yo Ba: Samu't saring trivia tungkol sa India

Watch more on iWantTFC

Alam niyo ba kung anong bansa ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo? Ito ang India na halos 1.4 bilyon na ang populasyon. At alam niyo ba na sinimulan na ngayong taon ang countdown para sa ika-75 anibersaryo ng kanilang kasarinlan? At kamakailan lang, ipinagdiriwang din ang kanilang Constitution Day. Nagpa-Patrol, Boyet Sison. TV Patrol, Martes, 30 Nobyembre 2021