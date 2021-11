Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Dinagsa ang mga vaccination sites ng probinsiya ng Camarines Norte sa unang araw ng National Vaccination drive noong Lunes.

“Maganda naman ang pagbabakuna namin kahapon at medyo nagdagsa talaga po ang mga kababayan natin dito sa Camarines Norte at nagpunta sa iba’t ibang vaccination area," ani Dr. Arnel Francisco, provincial health officer ng Camarines Norte.

Ayon kay Francisco, 10,778 ang kabuuang katao na nabakunahan nila noong Lunes.

Naging maayos din ang distribusyon nila ng vaccinators sa mga lugar pero kinulang sila sa bakunang Pfizer na ituturok sa pediatric population.

“Kahapon po medyo kinulang sa pediatric population 'yung Pfizer pero ngayon ang sabi sa akin ay may parating na around 3,000 na Pfizer, may parating na Moderna, Sinovac at AstraZeneca ngayong araw,” sabi niya.

Laking pasalamat din ni Francisco na dumadami na ang bilang ng mga nagpapabakuna sa kanilang probinsiya.

Aniya, kaunti lamang ang supply ng bakuna simula noong Marso hanggang Setyembre.

“Nung dumating ang karamihan ng bakuna last week ng September 'yun ay ibinigay namin agad sa lahat ng munisipyo at lahat ng vaccination area. Ang aming total vaccinated in the range of one month and a half ay sumobra pa sa span na kami ay nagbakuna mula March hanggang September,” saad niya.

Sa ngayon aniya ay may kabuuang 3,167 kaso ng COVID-19 ang naitala sa kanilang probinsiya. Sa naturang bilang, 2,890 ang gumaling at 167 naman ang namatay.

Inaasahan din niyang bababa pa ang bilang ng kanilang active cases na sa ngayon ay nasa 110.

- TeleRadyo 30 Nobyembre 2021