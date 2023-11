Pamahalaan inihahanda ang framework agreement para sa peace talks

Watch more on iWantTFC

Suportado ng iba-ibang grupo ang kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines na muling buksan ang usaping pangkapyapaan. Inihahanda na ang framework agreement para masimulan na ang peace talks. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Miyerkoles, 29 Nobyembre 2023