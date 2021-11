BuCor chief ipinapadeklarang 'persona non grata' sa Muntinlupa

Watch more on iWantTFC

Umaalma ang ilang residente sa paligid ng New Bilibid Prison matapos magpatayo ang Bureau of Corrections ng ikatlong pader sa gitna ng kalye. Pinapadeklara na rin ng konseho ng Muntinlupa bilang persona non grata si BuCor chief Gerald Bantag. Nagpa-Patrol, Jeck Battalones. TV Patrol, Lunes, 29 Nobyembre 2021