Pamahalaan, NDFP nagkasundong sumalang ulit sa peace talks

Watch more on iWantTFC

Nagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines na mag-usap muli para tuluyang wakasan ang armadong pakikibaka. Ito'y matapos pirmahan ng dalawang panig ang isang kasunduan noong Nobyembre 23 sa Oslo, Norway para sa mapayapang resolusyon ng bakbakan. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Martes, 28 Nobyembre 2023