Christmas convoy ng Atin Ito sa West PH Sea tuloy

Tuloy na ang Christmas convoy ng Atin Ito Coalition para magdala ng mga regalo sa mga mangingisda at sundalo sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang koalisyon at National Security Council sa ilang pagbabago sa isasagawang misyon na isinasaalang-alang ang kaligtasan at seguridad ng mga sibilyan. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Martes, 28 Nobyembre 2023