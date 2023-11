PH Air Force plane inikutan ng 2 Chinese fighter jets sa Hubo Reef

Watch more on iWantTFC

Idineklara ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay ang tatlong araw na joint maritime and air patrols ng Pilipinas at Australia sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ito'y kahit pa na-monitor ang pag-ikot ng dalawang Chinese fighter jets sa isang eroplano ng Philippine Air Force at ang pagbuntot ng Chinese Navy sa mga barko ng Pilipinas at Australia. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Lunes, 27 Nobyembre 2023