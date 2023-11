Labor groups nagkakasa ng rally sa Nobyembre 30

Watch more on iWantTFC

Nanawagan ang ilang labor groups na ipasa na ang SOGIESC Bill at ratipikahan ang International Labor Organization Convention No. 190, na layong pigilan ang karahasan at panggigipit sa mga lugar ng trabaho. Kabilang ito sa mga ipapanawagan sa ikinakasang Bonifacio Day rally sa Nobyembre 30, bukod pa sa hirit na dagdag-sahod ng mga manggagawa. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 27 Nobyembre 2023