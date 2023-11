Watch more on iWantTFC

Arestado ang isang 29-anyos na lalaki matapos bugbugin ang isang Grade 4 student sa Barangay Culiat, Quezon City Linggo ng gabi.

Ayon kay Police Major Jefry Gamboa, Deputy Station Commander ng Quezon City Police District Station 14, ang suspek ay mismong amain ng nuebe anyos na batang biktima.

Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nasa computer shop ang bata nang dumating ang lasing niyang stepfather.

“Pagdating niya doon kinausap niya yung kalaro ng bata na tawagin yung anak-anakan niya tapos may nakita siyang raketa ng badminton at dahil sa kalasingan wala namang.. sa hindi alam na dahilan ay pinagpapalo niya yung bata para pauwiin niya bata.” sabi ni Gamboa

Nagtamo ng mga sugat sa ulo at likuran ang biktima, at agad isinugod sa ospital ng mga nakakitang residente.

Sa ospital na naabutan ng nanay ang kaniyang anak.

Lumitaw din sa imbestigasyon na hindi pala ito ang unang beses na napagbuhatan niya ng kamay ang bata.

“Sa tuwing nalalasing itong stepfather niya lagi na lang niya sinasaktan itong bata kaya pinag-aaralan natin ngayon kung ano pa yung maaari nating maifile na complaint laban sa suspek.” dagdag ni Gamboa.

Aminado naman ang suspek na nasaktan niya ang bata.

“Totoo po yon sir isang beses lang po sir ngayon lang po napalo ko siya ngayon. nakainom lang po sir dahil sa nakainom inaamin ko naman kasalanan ko yon. Humihingi ako pasensya sa bata at saka sa asawa ko.” sabi ng suspek.

Mahaharap ang suspek sa reklamong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.