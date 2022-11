Watch more on iWantTFC

Nag-aalinlangan ang isang human rights group at kaanak ng biktima ng drug war sa panibagong bihis ng anti-illegal drugs campaign na nakatuon sa rehabilitasyon ng drug users at programa para sa mga kabataan. Hiling nila'y huwag kalimutan ang mga biktima ng madugong Oplan Tokhang at muling sanayin ang mga magpapatupad ng kampanya. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Linggo, 27 Nobyembre 2022