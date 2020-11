'Political persecution' sa Tiamzon couple verdict inalmahan ng mga tagasuporta

Watch also in iWantTFC

"Guilty" ang hatol sa mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon sa isang kaso ng kidnapping at serious illegal detention mahigit 30 taon na ang nakaraan. Tinawag itong political persecution ng mga tagasuporta ng mga Tiamzon, na kapwa consultant ng National Democratic Front at umano'y matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Biyernes, 27 Nobyembre 2020