Inatasan ng Court of Appeals ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang reklamo ni dating Sen. Leila de Lima kaugnay sa paggamit ng mga convicted criminal para tumestigo sa kaniyang drug case. Handa naman si dating Justice secretary at ngayo'y Solicitor General Menardo Guevarra na sumagot sa reklamo. Nagpa-Patrol, Robert Mano. TV Patrol, Linggo, 26 Nobyembre 2023