Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government ang "Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan" na layong masugpo ang problema sa iligal na droga sa bansa. Ito na umano ang bagong-bihis na giyera kontra droga ng pamahalaan. Nagpa-Patrol, Job Manahan. TV Patrol, Sabado, 26 Nobyembre 2022.