MAYNILA - Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng 23-anyos na negosyanteng babae na namatay matapos mahagip at magulungan ng truck habang nagbibisikleta sa Alabang-Zapote Road sa Las Piñas CIty.

Nasawi ang biktimang Lani Gatdula habang naghahatid ng pagkaing order sa kanilang silog business.

Nakitang nagbibisikleta si Gatdula sa gitna ng highway bago mag alas-2 ng madaling araw noong Linggo.

Ayon sa kamag-anak, patawid na siya sa kabilang bahagi ng lane kung saan ibababa niya ang order. Nahagip siya sa gilid ng truck kaya natumba si Gatdula at nagulungan siya sa ulo.

Hindi naman huminto ang truck matapos ang insidente.

Ayon sa mga pulis, madilim sa lugar noon dahil may patay na street light at posibleng hindi nakita ng driver ng truck ang biktima.

Hirap pa rin matunton ang truck at ang driver dahil hindi makita ang plate number nito sa mga nahagilap na CCTV footage at dashcam videos.

Ikinalulungkot naman ng mga kaanak ang hindi inaasahang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Anila, masipag at may pangarap para sa pamilya at may dalawang anak na edad 3 at 7 si Lani.

Bukod sa online business, pinasok din nila ang pagbebenta ng pagkain para makapag-ipon dahil na rin sa hirap kumita ngayong pandemya.

Hiling ng pamilya na lumutang na sana ang nagmamaneho ng truck.

- TeleRadyo 26 Nobyembre 2021