MANILA—Siyam na kolehiyo at unibersidad sa Cebu City ang pinayagan na ng Emergency Operations Center ng lungsod na magsagawa na ng limitadong face-to-face classes para sa ilang mga kursong inaalok nito, ayon sa alkalde Biyernes.

Ang mga eskwelahang pinayagang magbukas ay:

Cebu Normal University (Nursing)

Matias H. Aznar Memorial College of Medicine (School of Medicine)

School of Midwifery

St. Paul College (Nursing and Midwifery)

SWU-Phinma (Nursing, Medical Technology, Physical Therapy)

University of Cebu – Banilad Campus (Nursing, Medical Technology, Midwifery)

University of Cebu – METC (Nautical and Maritime Engineering)

University of San Carlos Talamban Campus (Nursing)

Velez College (Physical Therapy)

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Mayor Michael Rama na kailangan pa ring sundin ang minimum public health standards.

“ ’Yung palaging ’yung sinasabi ko ’yung ‘WUHAN’, dapat hindi kinakalimutan ’yon — wash your hands, use your face mask, have your temperature checked, avoid crowded places, never touch your face, mouth, eyes, nose I-commit to memory ‘yan,” ani Rama.

Importante ring bakunado na ang mga estudyante.

“Kasama ’yan, kasi ’yung lahat ng mga teachers naman fully bakunado. ’Yung mga non-teaching, fully bakunado. Dapat na lang we see to it kasi ’yung mga coverage naman ng [12 to 17] hindi pa natatapos natin. Pero pataas, we already have a substantial number of students that has already been vaccinated,” saad ni Rama.

Ayon kay Rama, mas mababa na sa 1 porsiyento ang COVID-19 positivity rate sa lungsod ng Cebu batay sa pinakahuli nilang datos. — TeleRadyo, 26 November 2021