EndTheSemUP: Mga magaaral, guro nanawagan na tapusin ang semester

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Dahil sa pandemya at iba't ibang kalamidad, nanawagan ang mga mag-aaral at teacher ng UP na tapusin na ang semester dahil marami ang hindi nakakasabay sa pag-aaral at hindi umano epektibo ang bagong online setup.

Pinirmahan ng 300 faculty members, 200 organisasyon at libo-libong estudyante ang isang panawagan at nag-trending nitong Miyerkoles ng gabi ang #EndTheSemUP matapos ang isang online protest.

Nakakasa ngayong Huwebes ng umaga ang isang protest para hikayatin ang UP Board of Regents na dinggin ang kanilang hinaing.

Pinangunahan rin ang UP ang mga unibersidad sa bansa sa Quacquarelli Symonds (QS) Rankings 2021.

Sa ranking na 69, ito ang kaisa-isang unibersidad sa PIlipinas na nakapasok sa Top 100.

Graduate rin ng UP ang topnotcher ng physician licensure exam ngayong taon.

--Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News