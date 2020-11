'Adoption muna': Antipolo itinanggi ang mercy killing ng mga nahuling aso

Watch also in iWantTFC

MAYNILA - Itinanggi ng lokal na pamahalan ng Antipolo City ang balitang sa Biyernes na isasagawa ang mercy killing o pag-euthanize sa mga asong walang nakapag-claim sa pound.

"Wala pong katotohanan ang napabalitang may deadline po tomorrow," pahayag ni Jun Ynares, tagapagsalita ng Antipolo City.

Ayon kay Ynares, nagulat ang lokal na pamahalaan at maging ang asawa nitong alkalde ng lungsod na si Mayor Andrea Ynares sa balita.

“Si Mayora Andeng po is a pet lover. Maraming aso sa bahay namin,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.



Nanawagan ang animal rescue groups sa mga pet lover na gustong mag ampon ng rescue dogs dahil nakatakda umanong i-euthanize ang mga ito sa Biyernes.

Bagamat nasa ilalim ng batas na pinapayagan ang pag euthanize sa mga asong nahuli, mas pinipili umano ng lokal na pamahalaan na maging last resort na lamang ito.

