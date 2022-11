Price hike nakaamba sa LPG sa Disyembre

Watch more on iWantTFC

Big-time ang inaasahang rollback sa diesel at kerosene sa Martes. May bawas din ang presyo ng gasolina. Pero ang LPG, may namumurong dagdag-presyo sa Disyembre. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Biyernes, 25 Nobyembre 2022.