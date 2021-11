Watch more on iWantTFC

PAMPANGA — Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa pamamaril ang paninita ng pulis sa hindi pagsuot ng face mask sa Pampanga.

Kinilala ang biktima na si Abelardo Vasquez, 20 anyos, na nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan.

Naisampa na ang kasong homicide laban kay Police Cpl. Alvin Pastorin, na nakakulong sa Bacolor Police Station. Inihahanda na rin ang posibleng kasong administratibo laban sa kaniya.

Ayon sa pinsan ng biktima, nagkakasiyahan sila sa tapat ng bahay ng tiyahin noong Sabado, Nobyembre 20, nang pagsabihan sila ng pulis.

Kinausap umano ng tito nila ang pulis upang makipag-ayos matapos magkagulo sa lugar.

"'Yung tito ko po nun, kinausap niya, 'Ano pong problema sir?' Tapos 'yun, nakipag-ayos na po. Okay na. Nagkahiwalay-hiwalay na po kami. Tapos, nung pagtalikod po namin, nakakatatlong hakbang pa lang kami, biglang may pumutok na baril," ani Carl, hindi tunay na pangalan.

Binaril umano ni Pastorin si Vasquez. Agad na isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival.

"'Di ko siya mapapatawad. Buhay po ng anak ko 'yung binawi niya," ani Louh Vasquez, ina ng biktima.

"Pulis siya. Dapat siya 'yung mag-ano ng kapayapaan. Hindi 'yung kikitilin niya ang buhay ng anak ko."

Ayon naman sa Pampanga Police Provincial Office, matapos ang paninita ng pulis, pinagbabato umano ito ng mga kalalakihan, hinabol at kinuyog hanggang sa bumagsak sa lupa. Kaya napilitan umano itong magpaputok ng baril para depensahan ang sarili.

"Dahil merong testigo laban kay Pastorin at meron din namang mga testigo in favor kay Pastorin, idinulog natin ito sa provincial prosecutors office for inquest," ani Police Col. Robin Sarmiento, provincial director ng Pampanga Police Provincial Office.

"Although pulis namin 'yung nasangkot, wala tayong pinanigan na bersyon. Basta ang inilahad natin dun kay prosecutor ay kung ano po ang nakalap ng ating imbestigador."

Nagsampa rin ng kasong attempted homicide, direct assault at malicious mischief ang pulis laban sa grupo ng biktima.—Ulat ni Gracie Rutao