MAYNILA - Bukod sa araw ng pagpapabakuna ay papayagan lumiban sa trabaho ang mga government workers ng tatlo hanggang 15 araw kung makaranas ng side effects ng bakuna, anunsiyo ng Civil Service Commission.

Ayon kay Civil Service Commissioner Aileen Lizada, bukod pa ito sa pagpayag sa pagliban sa araw ng pagbabakuna, na una nang inanunsyo ng Palasyo.

“Pag serious ang adverse events kagaya ng hospitalizaton, reaction, merong treatment, recovery o recuperation for a maximum of 15 calendar days. We will treat this as excused absence. Doon naman sa non serious o minor AEFIs kagaya ng tenderness, pain, unwell feeling, there is a treatment and recuperation period for 3 calendar days,” sabi ni Lizada.

Ideneklara ng gobyerno na special working days ang Nob. 29 hanggang Dis. 1. para sa vaccination drive, samantalang regular holiday naman ang Nob. 30 dahil sa paggunita ng araw ng kapakanakan ng bayaning si Andres Bonifacio.

Ang naturang memorandum ay hindi lamang para sa nakatakdang National Vaccination Day kung ‘di sa anumang araw ng schedule ng pagpapabakuna ng government employee.

Pero sabi ni Lizada, may mga rekisitos na dapat na ihanda at isumite. Kailangan mag file ng application for leave, kopya ng vaccination card, medical certificate o clinical abstract na nagpapakita ng “diagnosis, management done and number of days needed” na pirmado ng attending physician ang mga makararanas ng severe adverse effects.

Sa mga bahagyang nakaranas nito, kailangan na mag file ng application for leave, magpakita ng vaccination care at medical certificate na pirmado ng attending physician mula sa vaccination center o medical facility kung saan siya inobserbahan.

Paliwanag ni Lizada na hindi dapat ito ibawas sa leave credit ng empleyado. Pero kung lumampas sa 15 araw, dapat nang gamitin ang sick o vacation leave ng kawani.

“If nabawasan kayo noon before this MC came out, ito po it will take effect retroactive March 1, 2021, so any leave credits na binawasan sa inyo pwede nyong iparestore sa inyong HR,” sabi niya.

- TeleRadyo 25 Nobyembre 2021