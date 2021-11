Watch more on iWantTFC

Nagbabala ang gobyerno at transport leaders sa mga tsuper at operator na sa diesel lang at hindi puwedeng ipambili ng iba pang pangangailangan ang fuel subsidy ng gobyerno. Marami pa ring driver at operator ang walang laman ang mga Pantawid Pasada card. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Huwebes, 25 Nobyembre 2021