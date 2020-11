Di bababa sa 12 kongresista 'pinagkakakitaan' ang DPWH projects: PACC

Watch also in iWantTFC

Di bababa sa 12 kongresista ang dawit umano sa katiwalian sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, ayon sa Presidential Anti-Corruption Commission. Sang-ayon naman ang ilang kongresista na ang Office of the Ombudsman ang mag-imbestiga sa mga miyembro ng Kamara. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Miyerkoles, 25 Nobyembre 2020