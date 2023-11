Drag race sa QC? Pulis na humarang nakaladkad

Watch more on iWantTFC

Sugatan ang isang pulis matapos makaladkad ng isang sasakyan, na sisitahin niya sana sa Commonwealth Avenue, Quezon City.

Ayon kay Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vitto, station commander ng QCPD Station 16, nakaladkad ng halos kalahating kilometro si Patrolman Selvin Razon, miyembro ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng QCPD Station 16.

Nagbabantay umano sa Mindanao Avenue Extension si Patrolman Razon nang makitang may dalawang sasakyan na tila ay magkakarera sa kalsada, Huwebes ng gabi.

"Nakita nung pulis natin na maingay 'yung dalawang sasakyan at merong tao sa gitna na may dalawang white towel. So about to start. Inapproach ng pulis natin," sabi ni Police Lieutenant Colonel Vitto.

Maayos naman aniya kinausap ng pulis ang driver ng kotse at hinanapan ng lisensya, pero sinubukan tumakas ng driver.

"Sa driver’s seat niya kinukuha yung lisensya itinaas ngayon 'yung bintana nung kanyang sasakyan. Naipit y'ung kanyang kamay. Hanggang sa hinarurot na ng suspek hanggang nakaladkad 'yung pulis natin,” dagdag ni Police Lieutenant Colonel Vitto.

Hindi muna pinapasok ang pulis habang nagpapagaling.

Nasa kustodiya na ng QCPD ang 23-anyos na driver ng kotse na isang third year college student matapos siyang isuko ng ama sa mga taga-barangay.

Natunton naman ng pulisya ang kanyang kotse sa San Mateo, Rizal.

Sabi ng suspek, hindi niya alam na pulis ang sumita sa kanya.

"'Yung damit po niya kasi parang all black po so parang nag assume po ako pwede po siya maging carnapper or holdaper po so parang ang instinct ko po doon sa situation na po na ganon parang nagpanic po ako natakot po ako," sabi ng suspek.

Itinanggi rin ng lalaki na nagdra-drag race sila.

"Ah wala rin naman po. Parang ano lang po nagpapractice lang din. Parang umikot lang din po ako doon," dagdag ng suspek

Mahaharap ang suspek sa patong patong na reklamo kabilang na ang alarm and scandal, frustrated homicide, resistance and disobedience to an agent of person in authority at paglabag sa Batas Pambansa Bilang 33 para sa drag racing.

Nagsasagawa ng follow up operation ang pulisya para matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa drag race.

"Huwag nyo nang gawin 'yang drag race na yan dahil kung hindi man kayo mapinsala, makapaminsala kayo ng iba at hindi kami mangingiming kayo ay arestuhin," babala ni Police Lieutenant Colonel Vitto.