2 sekyu binaril sa unibersidad sa Silang, Cavite

Patay ang dalawang security guards matapos pagbabarilin sa isang unibersidad sa Silang, Cavite, pasado alas-3 ng madaling araw noong Martes.

Sapul sa CCTV ang paghinto ng isang lalaking sakay ng motorsiklo sa main gate ng unibersidad kung saan pinagbabaril ang dalawang biktima.

PANOORIN: Patay ang 2 security guards sa pamamaril sa isang unibersidad sa Silang, Cavite nitong Martes ng madaling araw.



Tukoy na ng pulisya ang suspek at patuloy ang manhunt operation nila dito.

“Nag-usap pa sila ng several seconds. Pagtapat ng primary target niya, pinagbabaril na po niya kaagad. And after niyang barilin itong isang victim, sinunod naman po niya ‘yung isa. And tinitingnan natin diyan is na-identify na siya nung isang victim kaya isinama na niya,” ayon kay PLtCol. Louie Gonzaga, hepe ng Silang Municipal Police Station.

Dead on the spot ang dalawang sekyu na nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan.

Kinilala ang isa sa mga biktima na si Ron Aldrin Siosa, 31, na sinasabing pangunahing target ng suspek na napag-alamang dati ring gwardya sa naturang unibersidad.

Base sa imbestigasyon ng mga pulis, may personal umano itong galit kay Siosa.

PANOORIN: Personal na galit umano ang motibo ng suspek na bumaril sa 2 security guards sa isang unibersidad sa Silang, Cavite noong Martes, ayon sa pulisya.

"Itong suspek natin dati ring security guard but he was dismissed because of several reports of irregularities, misconduct. But ‘yung pinagkagalitan kasi nung isa sa mga victim at saka itong suspek has to do with money," sabi ni PLtCol. Gonzaga.

Nangutang ng pera ang dalawa at isinangla nila ang ATM ni Siosa bilang collateral. Nang tutubusin na ito, nagbigay si Siosa ng pera sa suspek pero hindi niya umano ito ibinayad.

"Several witness came forward telling us na talagang masama 'yung away nung dalawa. Dumating na sa point na nagkabantaan and magkasaulian ng kandila because magkumpare itong dalawa," ayon kay PLtCol. Gonzaga.

Pero ayon sa kinakasama ni Siosa, wala naman itong nababanggit na may banta sa kanyang buhay.

Nagdadalamhati ngayon ang kanyang pamilya at nananawagan na sumuko na ang suspek.

"May mga pangarap sa mga anak namin, ‘yung pamilyang binuo namin tapos biglang ganun. Nawasak lahat. Hindi ko alam kung paano ulit magsisimula," sabi ng kinakasama ni Siosa.

“Sana sumuko ka, makonsensiya ka. Bigyan mo naman ng katahimikan ‘yung asawa ko pati kami,” dagdag ng kinakasama.

Nalaman din ng pulisya na day off sana ni Siosa noong araw ng Martes pero hindi nakapasok sa trabaho ang isa pang gwardya na kapatid umano ng suspek.

Nagsampa na ng reklamong murder sa piskalya ang pulisya at nagsasagawa rin sila ng mas malalimang imbestigasyon sa insidente.